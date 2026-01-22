Amleto come non l’avete mai visto | il talent show di Collettivo Cinetico Al Teatro Camploy

Il 23 gennaio alle ore 20.45, il Teatro Camploy ospita uno spettacolo innovativo di “Amleto”, all’interno della rassegna “L’Altro Teatro - Come As You Are”. Organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven, il talent show di Collettivo Cinetico propone un’interpretazione originale e diversa del celebre testo shakespeariano, offrendo al pubblico una nuova prospettiva su un classico intramontabile.

“Amleto” come non l’avete mai visto va in scena al Camploy il 23 gennaio alle ore 20.45 nell’ambito della rassegna “L’Altro Teatro - Come As You Are” organizzata al Teatro Camploy da Comune di Verona in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto, percorso culturale che.🔗 Leggi su Veronasera.it

'Amleto' di Collettivo Cinetico al Teatro Nuovo di PisaIl Teatro Nuovo di Pisa presenta venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21:00

Leggi anche: Duel in 4K UHD: il folgorante esordio di Spielberg come non l'avete mai visto prima

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Amleto come non l'avete mai visto: al Camploy il talent show di CollettivO CineticO; Essere o non essere: al Camploy è il pubblico a scegliere l’Amleto della serata; Isabella Hammad, l’eco della Storia esonda fuori scena; Shakespeare ha cambiato il cinema, dal Re Leone a Hamnet.

Essere o non essere: al Camploy è il pubblico a scegliere l’Amleto della serataUn Amleto come non lo avete mai visto, sospeso tra l'esperimento di laboratorio e il talent show, approda al Teatro Camploy il 23 gennaio ... veronaoggi.it

Filippo Timi: «Ritorno Amleto per chiederci chi siamo davvero»Essere o non essere secondo Filippo Timi è la domanda che dovremmo farci tutti anche oggi. Ecco perché a distanza di quindici anni dal suo esordio alla regia teatrale, l’attore e regista perugino ... quotidianodipuglia.it

++ ESSERE O NON ESSERE: AL CAMPLOY È IL PUBBLICO A SCEGLIERE L’AMLETO DELLA SERATA ++ https://www.veronaoggi.it/verona/verona-teatro-camploy-pubblico-amleto-arteven-comune-21-gennaio-2026/ #verona #veronaoggi - facebook.com facebook

A proposito di Trump, ne aveva già parlato William tramite la maschera Polonio, nell'Amleto: Though this be madness, yet there is metod in't. x.com