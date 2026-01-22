Amiens SC-Laval venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’incontro tra Amiens SC e Laval, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00, vede le due squadre confrontarsi in Ligue 2. Attualmente, la classifica mette Amiens a 18 punti, con Laval a tre lunghezze di distanza. In questa analisi troverete le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici basati sulle ultime prestazioni e statistiche di entrambe le squadre.

La classifica di Ligue 2 parla chiaro, Amiens SC 18 punti, Laval tre in meno, più in basso c’è solo il Bastia con 14. Singolare il fatto che i padroni di casa abbiamo fatto solo 5 punti allo Stade de la Licorne e gli ospiti addirittura solo 3 in casa loro contro i 12 conquistati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

