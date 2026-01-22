Amiens SC-Laval venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Amiens SC e Laval, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00, si inserisce in un contesto di Ligue 2 molto equilibrato. Attualmente, la classifica vede Amiens con 18 punti, mentre Laval ne ha tre in meno. Solo il Bastia, con 14 punti, si trova più in basso. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per offrire un quadro chiaro e obiettivo della sfida.

La classifica di Ligue 2 parla chiaro, Amiens SC 18 punti, Laval tre in meno, più in basso c’è solo il Bastia con 14. Singolare il fatto che i padroni di casa abbiamo fatto solo 5 punti allo Stade de la Licorne e gli ospiti addirittura solo 3 in casa loro contro i 12 conquistati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

amiens sc laval venerd236 23 gennaio 2026 ore 20 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Amiens SC-Laval (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Auxerre-Paris Saint Germain (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Auxerre e Paris Saint Germain si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00.

Auxerre-Paris Saint Germain (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Auxerre e Paris Saint Germain si disputerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.