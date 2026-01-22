Amiens SC-Laval venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

L’incontro tra Amiens SC e Laval, programmato per venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00, offre uno sguardo sulla situazione attuale di Ligue 2. Con Amiens al secondo posto con 18 punti e Laval a tre lunghezze di distanza, la partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici.

La classifica di Ligue 2 parla chiaro, Amiens SC 18 punti, Laval tre in meno, più in basso c’è solo il Bastia con 14. Singolare il fatto che i padroni di casa abbiamo fatto solo 5 punti allo Stade de la Licorne e gli ospiti addirittura solo 3 in casa loro contro i 12 conquistati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

