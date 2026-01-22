Amiens SC-Laval venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

L’incontro tra Amiens SC e Laval, programmato per venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00, offre uno sguardo sulla situazione attuale di Ligue 2. Con Amiens al secondo posto con 18 punti e Laval a tre lunghezze di distanza, la partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici.

La classifica di Ligue 2 parla chiaro, Amiens SC 18 punti, Laval tre in meno, più in basso c’è solo il Bastia con 14. Singolare il fatto che i padroni di casa abbiamo fatto solo 5 punti allo Stade de la Licorne e gli ospiti addirittura solo 3 in casa loro contro i 12 conquistati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Amiens SC-Laval (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Amiens SC-Laval (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Amiens SC e Laval, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00, si inserisce in un contesto di Ligue 2 molto equilibrato. Auxerre-Paris Saint Germain (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Auxerre e Paris Saint Germain si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Amiens SC-Laval (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici; Amiens SC-Laval venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostici di oggi 23 gennaio: la serata degli anticipi con Inter-Pisa a San Siro. Amiens SC-Laval (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/WVmPOLz #scommesse #pronostici x.com Risultati sedicesimi di finale della Coppa di Francia: 1) Angers-Tolosa 1-1 (5-5 dcr) 2) US oreans-Monaco 1-3 3) Montreuil-Amiens 2-4 4) Bastia-Troyes 0-2 5) Istres-Laval 0-2 6) Le Puy Foot 43 Auvergne-Rennes 0-0 (0-3 dcr) 7) Avranches-Strasburgo 0-6 8) H - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.