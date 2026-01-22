Amicizie che scaldano il cuore | Zuppa di sasso chiude la rassegna Favole

Da ravennatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Concludendo la rassegna delle Favole al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, sabato 24 gennaio si terrà lo spettacolo

Si chiude sabato 24 gennaio la rassegna delle Favole al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Ad andare in scena sarà “Zuppa di sasso”, uno spettacolo della compagnia Tcp Tanti Cosi Progetti, interpretato da Danilo Conti. Una fiaba che parla di superamento della diffidenza, del sospetto e.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

