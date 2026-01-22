Amici ridotto a 90 minuti dal 25 gennaio | la scelta Mediaset che spiazza i fan di Maria
A partire dal 25 gennaio, la domenica pomeriggio di Canale 5 subirà una modifica: Amici 25 sarà ridotto a 90 minuti, segnando un cambiamento nell’orario di programmazione. La scelta di Mediaset ha suscitato attenzione tra i fan, interessati a conoscere le nuove modalità di trasmissione del talent show. Questa variazione rappresenta un’anticipazione delle possibili evoluzioni della programmazione domenicale del canale.
La domenica pomeriggio di Canale 5 si prepara a cambiare volto. A partire dal 25 gennaio, l’edizione 20252026 di Amici 25 subirà una modifica significativa nella sua collocazione oraria, con una riduzione della durata complessiva che non è passata inosservata agli appassionati del talent show. Secondo quanto riportato dalla guida TV Mediaset (via DiLei ) il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda dalle 14:00 alle 15:30, perdendo la tradizionale mezz’ora finale che lo portava fino alle 16:00. Si tratta di un cambiamento che arriva in un momento particolarmente delicato della competizione, proprio mentre l’edizione entra nella fase più calda e il serale si avvicina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Amici 25 chiude prima: cosa c’è dietro la scelta di MediasetMediaset ha deciso di anticipare la chiusura di Amici 25, uno dei programmi più seguiti del suo palinsesto.
Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo: i nuovi orari di domenica 25 gennaioIl palinsesto Mediaset per domenica 25 gennaio presenta modifiche agli orari di messa in onda di Verissimo e Amici.
