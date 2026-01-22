amici della politica parte la conta incontro sulla linea programmatica

PISTOIA In vista delle prossime elezioni amministrative, anche l’associazione " Amici della Politica " che accoglie al proprio interno personalità civiche, professionisti, amministratori vari, vuole lanciare la propria linea programmatica. E per "contarsi" e capire se ci possono essere le basi per essere più strutturati in vista del voto dà appuntamento per il 29 gennaio alle 16.45 nel convento di San Domenico invitando la cittadinanza a partecipare per discutere dei temi che coinvolgono la città. "Secondo il nostro punto di vista, resistono degli elementi critici da analizzare – si legge nella nota ufficiale dell’associazione – che riguardano il progressivo rarefarsi dell’infrastruttura economica che sta portando sempre di più verso una desertificazione industriale alla quale c’è da aggiungere un’inadeguata gestione dei processi di trasformazione della città fisica e del suo vasto territorio anche montano con relative minacce che si addensano su sanità pubblica e welfare arrivando, poi, a carenti azioni per ridurre le disparità economiche, già oggi molto ampie e destinate ad aumentare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

