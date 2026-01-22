amici della musica grandi note a foligno

Amici della Musica a Foligno propone un ricco calendario di ventotto concerti, offrendo un percorso tra musica classica, prime assolute e contaminazioni con artisti conosciuti della scena contemporanea. Un programma che valorizza la varietà e la qualità, invitando gli appassionati ad ascoltare performance di alto livello in un contesto culturale dedicato alla musica.

Ventotto concerti che spaziano tra musica classica, prime assolute e contaminazioni con volti noti della scena contemporanea. Promette meraviglie la 46esima stagione degli Amici della Musica di Foligno firmata da Giorgio Battisti, presidente all’ultimo anno di mandato e Marco Scolastra, direttore artistico, svelata ieri all’Oratorio del Crocifisso (foto sotto). "Si rafforza la contaminazione tra generi, cifra distintiva della nostra proposta artistica, in un dialogo fertile tra linguaggi, stili ed esperienze musicali diverse" ha esordito Battisti mentre Scolastra ha sottolineato "l’incontro tra tradizione e sperimentazione, tra i giganti del nostro tempo e i giovani talenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Appuntamento in musica con “Dai cori al cuore”: protagonisti Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in CrescendoLa rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo.

La domenica pomeriggio con gli Amici della Musica è nel segno della musica franceseLa domenica pomeriggio si trasforma in un viaggio tra le note della musica francese, con un concerto speciale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica.

APPUNTAMENTO Le grandi colonne sonore al centro del nuovo appuntamento degli Amici della Musica di San SeveroIl concerto rappresenta un vero e proprio ponte tra classica e cinema, tra passato e presente, offrendo al pubblico un viaggio musicale. statoquotidiano.it

'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con le musiche dei film del Trio RospigliosiMelodie di film celebri protagoniste con il prossimo appuntamento della stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di San Severo. Domenica 25 gennaio alle 19.45 nell’auditorium Sacra Famiglia, ... foggiatoday.it

