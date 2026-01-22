Amici 25 registrazione 22 Gennaio 2026 | le anticipazioni

Da anticipazionitv.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 gennaio 2026 si sono registrate le puntate di Amici 25, offrendo nuove conferme e alcune sorprese tra le competizioni di canto e ballo. Le sfide già stabilite e le novità introdotte delineano un percorso interessante per questa edizione, mantenendo alta l’attenzione dei fan. Di seguito, le anticipazioni principali riguardanti i momenti più significativi della registrazione.

Il pomeriggio porta ad Amici 25 nuove conferme e qualche scossone tra gara canto, gara ballo e sfide già decise. Nella registrazione di giovedì 22 Gennaio 2026 i giudici esterni hanno valutato esibizioni molto diverse tra loro, premiando chi si è preso rischi e richiamando chi è apparso meno centrato. Intanto, tra assenze e cambiamenti, la corsa al Serale sembra sempre più selettiva. Ridotta la durata di Amici 25: il nuovo orario Giudici e ospiti: chi c’era in studio. Nelle Amici 25 anticipazioni della registrazione 22 gennaio 2026, per il canto sono arrivati Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino, mentre la gara ballo è stata affidata a Garrison Rochelle. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

amici 25 registrazione 22 gennaio 2026 le anticipazioni

© Anticipazionitv.it - Amici 25, registrazione 22 Gennaio 2026: le anticipazioni

Amici 25, registrazione 15 Gennaio 2026: le anticipazioniIl 15 gennaio 2026 si è conclusa la registrazione di Amici 25, offrendo spunti importanti sulle puntate future.

Amici 25, registrazione 11 Dicembre 2025: le anticipazioniLa registrazione di Amici 25 del 11 dicembre 2025 ha regalato momenti intensi, tra performance emozionanti, verdetti immediati e confronti accesi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Amici 25, registrazione 11 Dicembre 2025 le anticipazioni

Video Amici 25, registrazione 11 Dicembre 2025 le anticipazioni

Argomenti discussi: Amici 25, la domenica si accorcia: rivoluzione nel palinsesto di Canale 5; Amici 25, cambio di programmazione: il talent show cambia orario da domenica 25 gennaio; Amici, anticipazioni 18 gennaio: ospiti, giudici, la doppia classifica (attenzione spoiler); Amici 25 e Verissimo, Canale 5 stravolge la domenica (e ‘accorcia’ Maria De Filippi): la nuova programmazione.

amici 25 registrazione 22Anticipazioni Amici 25, Valentina assente, il nuovo ballerino Simone primo in classifica: cosa è successo nella registrazione 22/01/26Le anticipazioni della registrazione del pomeridiano di amici 25 del 22 gennaio 2026 in onda domenica 25 gennaio 2026. mondotv24.it

amici 25 registrazione 22Anticipazioni Amici 25 del 22/01/26: Valentina assente dalla registrazione, ecco chi è finito a rischio eliminazioneTempi di eliminazioni e new entry ad Amici, ma cosa andrà in onda nella punatata di  domenica 25 gennaio 2026?A quanto pare in qualità di ... isaechia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.