Amici 25 registrazione 22 Gennaio 2026 | le anticipazioni

Il 22 gennaio 2026 si sono registrate le puntate di Amici 25, offrendo nuove conferme e alcune sorprese tra le competizioni di canto e ballo. Le sfide già stabilite e le novità introdotte delineano un percorso interessante per questa edizione, mantenendo alta l’attenzione dei fan. Di seguito, le anticipazioni principali riguardanti i momenti più significativi della registrazione.

Il pomeriggio porta ad Amici 25 nuove conferme e qualche scossone tra gara canto, gara ballo e sfide già decise. Nella registrazione di giovedì 22 Gennaio 2026 i giudici esterni hanno valutato esibizioni molto diverse tra loro, premiando chi si è preso rischi e richiamando chi è apparso meno centrato. Intanto, tra assenze e cambiamenti, la corsa al Serale sembra sempre più selettiva. Ridotta la durata di Amici 25: il nuovo orario Giudici e ospiti: chi c’era in studio. Nelle Amici 25 anticipazioni della registrazione 22 gennaio 2026, per il canto sono arrivati Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino, mentre la gara ballo è stata affidata a Garrison Rochelle. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

