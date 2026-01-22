Amici 25 Pierpaolo Monzillo saluta la scuola | le lacrime della Peparini

Pierpaolo Monzillo si congeda dalla scuola di Amici 25, segnando un momento di particolare emozione. Con l’avvicinarsi del Serale, le tensioni crescono e ogni decisione diventa importante. La partecipazione del giovane artista rappresenta un passaggio significativo nel percorso del talent, accompagnato da sentimenti di tristezza e riflessione. La sua uscita, accompagnata dalle parole della Peparini, apre un nuovo capitolo nel percorso dei concorrenti.

Il Serale di Amici 25 si avvicina e ogni minima incertezza viene punita. Lo ha scoperto Pierpaolo Monzillo, protagonista di un’uscita di scena carica di emozione. Il suo addio non ha lasciato sorpresa sul verdetto, già messo in dubbio nella puntata precedente, ma ha segnato per la sofferenza con cui è stato comunicato. Durante il DayTime del 21 gennaio 2026, Veronica Peparini ha annunciato la decisione con grande trasporto emotivo: “So che in questo momento stai soffrendo e dispiace anche a me. Sono emotiva, mi viene persino da piangere, ma non so davvero come fare: dove ti porto? Avrò sempre questi due ‘no’, capito?” La professoressa ha dovuto fare una scelta difficile, più dettata dalla paura di non poter proteggere Pierpaolo durante il Serale che da una reale mancanza di fiducia nel suo talento. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

