Amelia Rosselli | L’inferno tessuto da mani perfette al Palladium

Il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita un progetto musicale e poetico dedicato ad Amelia Rosselli, nel trentennale della sua scomparsa. L’iniziativa invita a riflettere sulla sua figura attraverso un’interpretazione che unisce musica e poesia, rievocando le sue parole e i suoi versi. Un’occasione per approfondire il suo contributo alla letteratura italiana e alla cultura contemporanea, in un contesto intimo e rispettoso.

Cosa: Un'azione musicale e poetica dedicata ad Amelia Rosselli nel trentennale della morte.. Dove e Quando: Teatro Palladium, Università Roma Tre. Mercoledì 11 febbraio 2026, ore 20.30.. Perché: Per immergersi nella complessità di una voce che ha saputo unire tragedia e ironia, musica e parola.. A trent'anni esatti dalla sua scomparsa, Roma torna ad ascoltare una delle voci più radicali e inafferrabili del Novecento italiano. L'11 febbraio 2026, il Teatro Palladium ospita L'inferno, tessuto da mani perfette, un omaggio che trascende la semplice commemorazione per farsi materia viva, sonora e visiva.

