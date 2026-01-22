AMA cambia passo | più mezzi in strada e meno reclami I dati che non ti aspetti

AMA ha adottato un nuovo approccio, aumentando la presenza di mezzi in strada e riducendo i reclami. I dati recenti mostrano miglioramenti significativi, offrendo una panoramica più chiara sulla gestione dei servizi pubblici a Roma. Nonostante le percezioni diffuse, le evidenze indicano un progresso concreto, anche se le criticità storiche come pulizia e raccolta dei rifiuti continuano a essere al centro delle preoccupazioni dei cittadini.

I romani continuano a credere che, le principali criticità della Capitale, riguardino ancora la pulizia stradale e la raccolta dei rifiuti. La percezione è destinata a cambiare, almeno l corso secondo i dati forniti da Ama sull'ultimo anno di gestione dei rifiuti: tra il 2024 e il 2025, mentre.

Bollette luce e gas, reclami più veloci e indennizzi certi: cosa cambiaA partire da oggi, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, le procedure per i reclami su bollette di luce e gas sono più rapide e garantiscono indennizzi certi.

