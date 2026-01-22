Almanacco Giovedì 22 gennaio 2026
L’almanacco di giovedì 22 gennaio 2026 evidenzia un ritmo più stabile rispetto ai giorni passati. L’inverno, nel suo silenzio, sembra offrire una sensazione di maggiore volontà e chiarezza, favorendo un approccio più essenziale alla giornata. È un momento in cui la calma e la semplicità si fanno più evidenti, invitando a un’attenta riflessione e a un ritmo più composto.
La giornata ha un ritmo più saldo rispetto ai giorni precedenti. È come se l’inverno, pur nel suo silenzio, desse una direzione: meno dispersione, più essenzialità. È un giovedì che favorisce le decisioni sobrie, quelle che non hanno bisogno di rumore per essere giuste. Piccola, resistente, sempreverde. La pervinca fiorisce spesso già a fine inverno, portando un accenno di colore quando tutto è ancora spento. È simbolo di continuità, fedeltà e calma interiore.Messaggio botanico: “Rimani saldo anche quando il mondo tace.” Un piatto semplice ma avvolgente, perfetto per un giovedì che chiede radicamento. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Almanacco | Giovedì 22 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL’Almanacco di oggi, giovedì 22 gennaio, offre un’occhiata agli eventi storici, ai compleanni, ai santi e al proverbio del giorno.
Almanacco Giovedì 8 Gennaio 2026L’almanacco di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, segnala l’inizio di un nuovo ciclo con un clima freddo e asciutto.
Buongiorno e Buon Giovedì 22 Gennaio 2026!
Argomenti discussi: Almanacco | Giovedì 22 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giovedì 22 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Giovedì 22 gennaio - oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT GIOVEDI’ 22 GENNAIO 2026. 82 ANNI FA GLI ALLEATI SBARCANO AD ANZIO.
Almanacco | Giovedì 22 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl politico della Pennsylvania Budd Dwyer si suicida in diretta televisiva, il corpo dell'attore Australiano Heath Ledger viene trovato senza vita nel suo appartamento a New York: ricorrenze, avvenime ... modenatoday.it
Giovedì 22 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 22 gennaio. Chi è nato in questo giorno possiede un animo profondo e idealista, con una forte attrazione per l’arte, la conoscenza e le grandi cause. È una persona capace di lasciare ... trevisotoday.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 22 gennaio Il Sole sorge alle 07:52 e tramonta alle 17:20. Il culmine è alle 12:36. Durata del giorno nove ore e ventotto minuti. La Luna sorge alle 22:04 con azimuth 8 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.