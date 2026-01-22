Allo stabilimento di Albinia 85mila tonnellate di pomodori

Il gruppo cooperativo Conserve Italia ha annunciato ai soci della Toscana e dell’Alto Lazio l’intenzione di valorizzare il potenziale dello stabilimento di Albinia, in provincia di Grosseto, per il 2026. L’obiettivo è raggiungere una produzione di circa 85.000 tonnellate di pomodori, rafforzando l’importanza della struttura e garantendo una produzione sostenibile e di qualità per il mercato.

Il gruppo cooperativo Conserve Italia ha comunicato ai soci produttori della Toscana e dell’Alto Lazio che per il 2026 punta "a valorizzare al massimo il potenziale produttivo dello stabilimento di Albinia ", in provincia di Grosseto, con un impegno complessivo di circa 85.000 tonnellate di pomodoro, in leggera crescita rispetto alla stagione precedente, e con l’obiettivo di avviare le lavorazioni già a partire dal 20 luglio. "Da sempre Conserve Italia vuole mantenere un legame forte coi propri soci produttori - ha spiegato Daniele Piva (foto), direttore delle produzioni agricole, a proposito dell’incontro tenuto ad Albinia - per consolidare i rapporti e affrontare insieme le sfide del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allo stabilimento di Albinia 85mila tonnellate di pomodori Leggi anche: Quasi due tonnellate di carne sequestrate in uno stabilimento Leggi anche: Furto di rame ferma lo stabilimento Acqua di Nepi, rubate tre tonnellate di cavi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Allo stabilimento di Albinia 85mila tonnellate di pomodori; Guardia medica trasferita, il Comune: Nessun depotenziamento del servizio. Conserve Italia: in 2026 valorizzazione stabilimento AlbiniaRoma, 21 gen. (askanews) – Per il 2026 Conserve Italia punta a valorizzare al massimo il potenziale produttivo dello stabilimento di Albinia, con un impegno complessivo di circa 85mila tonnellate di p ... askanews.it Albinia Spiaggia delle Saline anni '70, questa immagine d’epoca trasmette una forte sensazione di nostalgia e la semplicità delle vacanze estive del passato... facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.