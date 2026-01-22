L’emergere di topi che si arrampicano sugli alberi e penetrano nelle abitazioni dal tetto evidenzia un cambiamento nei loro percorsi di accesso. Oltre alle tradizionali cantine e tombini, ora anche vegetazione e strutture sopraelevate rappresentano possibili punti di ingresso. È importante adottare misure preventive per limitare la presenza di questi roditori, che possono rappresentare un rischio per la salute e il decoro degli ambienti domestici e urbani.

I topi non passano più solo da cantine e tombini: alberi, rampicanti e grondaie diventano nuove vie d'accesso. Ecco perché succede, quali sono i rischi reali e come prevenire infestazioni domestiche. Allarme topi in città: negli ultimi anni riguarda sempre più spesso giardini e abitazioni private. I roditori hanno sviluppato una straordinaria capacità di adattamento agli ambienti urbani e suburbani, sfruttando alberi e vegetazione come passaggi sicuri verso tetti, balconi e soffitte.

© Lawebstar.it - Allarme topi in città: si arrampicano sugli alberi e entrano in casa dal tetto

