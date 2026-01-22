Allarme sicurezza De Pascale a Meloni | Certezza sui rimpatri

Il tema della sicurezza e dei rimpatri torna al centro del dibattito politico, con De Pascale che rivolge un appello a Meloni. Secondo l’esponente, è necessario passare dalle parole ai fatti, garantendo una reale efficacia nei processi di rimpatrio dei migranti irregolari. Solo così si potrà affrontare con concretezza le sfide legate ai flussi migratori e migliorare la sicurezza del paese.

"Non basta più evocare il problema dei flussi irregolari se poi non si è in grado di garantire il rimpatrio. È inaccettabile che persone con lunghi precedenti penali restino impunite. Sulle espulsioni questo sistema non funziona". Michele de Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, chiede un cambio di marcia. Lo fa direttamente al governo, mandando una lettera al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Una scelta maturata, come scritto nel documento, anche dopo l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna e l'accoltellamento alla gola del sacerdote di Modena.

