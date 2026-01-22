Allarme dei cittadini via vai sospetto | trovata cocaina negli slip di un uomo

Durante un controllo di routine nel centro storico di Venezia, le forze dell'ordine hanno scoperto della cocaina nascosta negli slip di un uomo. L'intervento è stato motivato da segnalazioni di via vai sospetto da parte dei residenti, che avevano notato attività insolite nella zona. L'episodio evidenzia l'importanza di vigilanza e intervento tempestivo per garantire la sicurezza della comunità locale.

Doveva essere un controllo di verifica, perché c'erano state segnalazioni di via vai di persone sospette dai residenti del centro storico a Venezia. La volante lagunare del 113 della questura martedì ha presidiato la zona segnalata, con una pattuglia a Castello, da dove erano giunte le richieste.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Sorpreso in Galleria Gramsci con sette dosi di cocaina negli slipDurante un’opera di controllo nella zona di Pisa Centrale, la Polizia ha fermato un uomo tunisino di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con sette dosi di cocaina negli slip. Leggi anche: Lo fermano e gli trovano 10 dosi di cocaina nascoste negli slip e oltre 700 euro in contanti: arrestato a Ballarò Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Firenze, allarme ladri in via del Paradiso: partono le ronde dei cittadini nel quartiere dell'ex sindaco Nardella; Allarme truffe via SMS: il G.O.M. di Reggio Calabria avverte i cittadini; Allarme truffe via sms: l’Asl Avellino mette in guardia i cittadini; Pallavicino, cedimento stradale in viale della Resurrezione: l'allarme dei Comitati Civici Palermo. Lamezia, l'allarme dei cittadini per l'incrocio di via La Pira: Troppi incidenti, servono provvedimentiLamezia Terme – Dopo l’ennesimo incidente stradale verificatosi nella mattinata di domenica tra via La Pira e via Luigi Longo, si alza il coro dei cittadini che chiedono con forza - a chi di competenz ... lametino.it Truffa via sms per servizi sanitari, l'Asl lancia l'allarmeSi prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup per importanti comunicazioni che la riguardano: è l'ennesima truffa ai danni dei cittadini che viene segnalata dalla Asl di Avellino. (ANSA) ... ansa.it Ponte di Punta Braccetto: i cittadini lanciano l’allarme a Ragusah24 facebook

