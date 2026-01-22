alla guida con la patente taroccata

Un individuo è stato fermato a Corciano mentre guidava con una patente falsificata. La Polizia Locale, grazie all’attenzione ai dettagli e all’uso di tecnologie specifiche, ha identificato la contraffazione, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza sulle strade. Questa operazione evidenzia l’importanza di controlli accurati per prevenire il fenomeno delle patenti false e tutelare la legalità.

CORCIANO - Circolava per le strade del territorio con un documento di guida contraffatto, ma è stato smascherato dalla professionalità e dalle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale di Corciano. Durante i consueti controlli stradali effettuati nei giorni scorsi, gli agenti hanno fermato un uomo di nazionalità pakistana alla guida di un’autovettura. Nonostante l’apparente regolarità, il personale operante, grazie alla specializzazione acquisita nel settore e all’utilizzo di sofisticate apparecchiature tecniche, ha immediatamente riscontrato alcune anomalie nella patente di guida rumena esibita dal conducente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

