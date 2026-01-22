Alla Capitaneria di Fiumicino la consegna di 3 battelli della Guardia Costiera

Questa mattina a Fiumicino si è svolta la cerimonia di consegna di tre battelli litoranei GC Bravo alla Capitaneria di Porto. L’evento, alla presenza di autorità locali e nazionali, ha sottolineato l’importanza dell’aggiornamento delle risorse navali per il controllo e la tutela delle acque italiane. I nuovi mezzi rafforzano le capacità operative della Guardia Costiera nella zona, garantendo maggiore sicurezza e monitoraggio del territorio marittimo.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Celebrata questa mattina, presso la Capitaneria di Porto di Fiumicino, la cerimonia di consegna di tre battelli litoranei GC Bravo, alla presenza del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, dell'ammiraglio ispettore Capo, Sergio Liardo, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del direttore marittimo del Lazio C.V. Cosimo Nicastro e del comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino, Emilio Casale. I nuovi mezzi contribuiranno a rafforzare le capacità di intervento sul territorio di Fiumicino, in particolare per le attività di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero, del territorio e della sicurezza dei cittadini.

