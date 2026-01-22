Alessandria i conti della diocesi nel mirino del Vaticano | Non è un processo

L’ispezione avviata dal Vaticano a Alessandria riguarda le finanze della diocesi, sollecitata da recenti criticità sull’operato del vescovo. Papa Leone XIV ha disposto un’attività di verifica, precisando che non si tratta di un processo, ma di un’indagine per fare chiarezza sulle spese e sulla gestione economica. La situazione rimane sotto osservazione, nel rispetto delle procedure canoniche e della trasparenza richiesta dalla Chiesa.

"Non è un processo alla persona del vescovo né un giudizio sommario sulla comunità", ma "una verifica fraterna che coinvolge l'intera diocesi". Così, la diocesi di Alessandria motiva la visita apostolica in corso, in una nota diffusa dall'Ufficio comunicazioni sociali, diretto da Enzo Governale, portavoce del vescovo. La diocesi di Alessandria si mostra tranquilla riguardo la visita apostolica degli ultimi giorni ancora in corso. In sostanza, infatti, si tratta di un'ispezione ordinata personalmente da Papa Leone XIV e portata avanti dal cardinale Giuseppe Bertello. La circoscrizione ecclesiastica della città piemontese è diretta da 14 anni dal vescovo Guido Gallese, ovvero colui al momento al centro delle indiscrezioni.

