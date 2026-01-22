Alessandra Fumagalli il sogno bergamasco a cinque cerchi viaggia sullo skeleton | In pista non penso agisco e basta

Alessandra Fumagalli, atleta bergamasca, si dedica allo skeleton con determinazione e semplicità. Dopo aver raggiunto il sogno di partecipare ai Giochi Olimpici, commenta: “In pista non penso, agisco e basta”. Ancora in fase di assestamento, la sua esperienza rappresenta un traguardo importante nel panorama sportivo italiano, dimostrando passione e impegno nel perseguire i propri obiettivi.

Catapultata nel sogno di sempre. A casa sua. “Sì, ma ho ancora bisogno di qualche giorno per rendermene conto. Forse realizzerò davvero quando entrerò nel villaggio olimpico”. Parole di Alessandra Fumagalli, 27 anni, di Redona, che tra poche settimane diventerà la prima bergamasca di sempre a partecipare alle olimpiadi nello skeleton, disciplina invernale che vede gli atleti lanciarsi a capofitto in un catino di ghiaccio, con la testa in avanti e i piedi dietro, poggiandosi su una slitta dotata di pattini. Lo spirito a cinque cerchi ha già folgorato Alessandra: “Girando per le strade l’attesa sale, i preparativi si fanno sempre più intensi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Skeleton: Janine Flock domina a Lillehammer, discreta prova per Alessandra FumagalliJanine Flock si impone a Lillehammer, confermando la sua supremazia nello skeleton femminile durante la seconda tappa di Coppa del Mondo. Leggi anche: Skeleton: a Cortina si impone Jacqueline Pfeifer, miglior risultato in Coppa del Mondo per Alessandra Fumagalli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Alessandra Fumagalli, il sogno bergamasco a cinque cerchi viaggia sullo skeleton: In pista non penso, agisco e basta; Alessandra Fumagalli sarà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Alessandra Fumagalli è stata selezionata per la rassegna a cinque cerchi in programma il prossimo febbraio #fumagalli #skeleton #olimpiadiinvernali #milanocortina2026 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.