Alea nel mirino di Marabini Pd | Ritiro dell’umido irregolare e sacchetti difficili da reperire

Marabini del Pd segnala problemi nella gestione dell’umido da parte di Alea, con ritardi nel ritiro e difficoltà nel reperimento dei sacchetti. Residenti di Cintura Urbana B, tra cui Ca’ Ossi, Vecchiazzano e San Martino in Strada, segnalano disagi legati alla raccolta e alle modalità di smaltimento dei rifiuti organici. La questione evidenzia la necessità di un miglioramento nei servizi di raccolta differenziata per garantire efficienza e accessibilità.

"Rilevo diversi disagi derivanti dalla gestione della raccolta dell'umido da parte di Alea. Per i residenti nella Cintura urbana B (che comprende tra gli altri quartieri Ca' Ossi, Vecchiazzano, San Martino in Strada, Grisignano, Collina e San Lorenzo in Noceto) il ritiro del "bidone dell'umido"

