Alberto Tomba | I tifosi mi commuovono Il made in Italy mi rappresenta

Alberto Tomba, icona dello sci italiano, esprime emozione e orgoglio nel rappresentare il Made in Italy. La maison Ferragamo ha scelto questa leggenda per avviare un progetto che celebra l’eccellenza e l’artigianalità italiana. Un segnale di rispetto e valorizzazione del patrimonio nazionale, che unisce sport e moda in un percorso dedicato alla qualità e alla tradizione del nostro paese.

La maison Ferragamo presenta la leggenda dello sci in un progetto che onora l'eccellenza italiana. «È un onore essere stato scelto per inaugurare questo viaggio. Ferragamo è un simbolo dell'Italia nel mondo, proprio come lo è stato lo sci per me. Essere considerato una "leggenda" insieme a un'icona come la scarpa Tramezza è un riconoscimento che mi emoziona».

