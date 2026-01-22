Alberobello celebra la memoria e il ricordo con il progetto Una scelta necessaria
Alberobello si prepara a commemorare la Giornata Internazionale della Memoria e la Giornata Nazionale del Ricordo con il progetto “Una scelta necessaria”. Un programma di eventi culturali e formativi, promosso dall’Ente del, mira a mantenere vivo il ricordo e a promuovere la speranza attraverso iniziative volte alla riflessione e alla memoria storica.
Alberobello è pronta a celebrare la Giornata Internazionale della Memoria e la Giornata Nazionale del Ricordo con un ricco programma di iniziative culturali e formative raccolte nel progetto “Una scelta necessaria per illuminare l’oscurità con la forza della speranza”, promosso dall’Ente del.🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: L’Automobile club di Chieti celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada: “Non chiamarlo incidente. È una tua scelta”
Ponte Azzone Visconti. "Riapertura H24 in uscita, una scelta necessaria per la mobilità"Il Ponte Azzone Visconti, situato a Lecco, rimane un punto strategico per la mobilità locale.
Alberobello celebra Memoria e Ricordo con il progetto Una scelta necessariaIl progetto nasce dall’esperienza dell’autore Dominique Jean Paul Stanisci, unico al mondo ad aver raccontato, in un unico percorso documentaristico, alcuni tra i più significativi luoghi della memori ... giornaledipuglia.com
Lutto, Putignano e Alberobello si fermano in memoria di Claudio SalamidaLutto cittadino ad Alberobello e a Putignano nella giornata del 20 gennaio, in occasione delle esequie di Claudio Salamida, morto sul lavoro negli stabilimenti ex-Ilva di Taranto. I funerali si ... rainews.it
ATTUALITÀ Il concept del logo celebra la maestosità del sito “I Trulli di #Alberobello”... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.