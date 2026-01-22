Alberobello celebra la memoria e il ricordo con il progetto Una scelta necessaria

Alberobello si prepara a commemorare la Giornata Internazionale della Memoria e la Giornata Nazionale del Ricordo con il progetto “Una scelta necessaria”. Un programma di eventi culturali e formativi, promosso dall’Ente del, mira a mantenere vivo il ricordo e a promuovere la speranza attraverso iniziative volte alla riflessione e alla memoria storica.

