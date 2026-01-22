al via la classica della madonnina

Prende il via la 48ª edizione della Classica della Madonnina, una delle corse su strada più consolidate del panorama italiano. Questo evento rappresenta un momento importante nel calendario atletico, offrendo agli appassionati un’occasione di confronto e di passione per la corsa. La manifestazione mantiene viva la tradizione, anticipando con entusiasmo l’atteso appuntamento con la Corrida.

La corsa su strada riparte con un appuntamento importante, la Classica della Madonnina, edizione 48, che tradizionalmente "tira la volata" alla Corrida. La corsa per tutti inizierà alle 9 con la non competitiva aperta anche al Nordic Running. Si potrà scegliere fra quattro percorsi di 2, 5, 8 e 15 km. Alle 9,30 al via la competitiva di 10 km dedicata da 8 anni al ricordo di Gianni Vaccari, amato protagonista della corsa che proprio alla Classica si dedicava con entusiasmo contagioso, trasmesso ad Antonio Ragazzi che ora guida la Podistica Madonnina. Primi a partire i master over 45 e tutte le categorie femminili; fra i favoriti Tommaso Manfredini (MdS), Massimo Sargenti (Modena Runners Club), che vinse 3 anni fa, Fiorenza Pierli, Francesca Badiali e Francesca Bertoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

