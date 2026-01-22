È stata avviata una nuova campagna di comunicazione sociale dedicata a via Fiorentina ad Arezzo. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Arezzo Comunità in collaborazione con Estra e le associazioni di categoria, mira a informare i cittadini sui lavori per il tunnel e il sottopasso, rafforzando il sostegno alle attività commerciali e sociali del quartiere. Un’occasione per condividere informazioni e rafforzare il senso di comunità.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza e l'utilità dei lavori che porteranno alla realizzazione del tunnel e del sottopasso di via Fiorentina e al contempo di dare un segnale di vicinanza alle attività sociali e commerciali che animano questo quartiere: è questo l’obiettivo che si pone la campagna di comunicazione sociale promossa dalla Fondazione Arezzo Comunità e da Estra in collaborazione con Confesercenti Arezzo, Confcommercio Arezzo, Confartigianato Arezzo e CNA Arezzo. Il progetto, che proseguirà per sei mesi, è stato pensato per invitare i cittadini alla collaborazione accogliendo con responsabilità il cantiere e i lavori durante le fasi di realizzazione di questa importante opera, ricordando a tutti che via Fiorentina con le sue attività commerciali e artigianali è pronta ad accogliere, con la consueta professionalità e gentilezza, gli aretini e gli ospiti della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la campagna di comunicazione sociale dedicata a via Fiorentina

