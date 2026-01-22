Al Tosi lezioni alternative | Una settimana di crescita

All’istituto agrario Tosi di Codogno, questa settimana le consuete lezioni sono state sostituite da attività alternative. Un’opportunità per gli studenti di approfondire le proprie competenze attraverso metodi diversi dal solito, favorendo un’esperienza di crescita personale e professionale. Un cambiamento che mira a offrire una formazione più completa e stimolante, mantenendo sempre al centro l’obiettivo di sviluppare competenze pratiche e teoriche in modo equilibrato.

All' istituto di agraria Tosi di Codogno questa settimana le lezioni tradizionali hanno lasciato spazio a un modo diverso di fare scuola. È in corso infatti la prima "Settimana dello Studente", un'iniziativa pensata per arricchire il percorso formativo attraverso attività pratiche, laboratori e momenti di approfondimento, senza interrompere l'orario scolastico. Gli studenti, organizzati per gruppi, si spostano tra diverse aule e spazi dedicati alle attività, focalizzate sugli ambiti più vicini all'indirizzo agrario ma anche su esperienze culturali e sportive. Tra le proposte già svolte figurano una lezione subacquea, un torneo di pallavolo, un laboratorio teatrale, una lezione sul consenso, un incontro dedicato all' idroponica (tecnica di coltivazione delle piante senza l'uso del suolo, basata su soluzioni nutritive in acqua) e una conferenza sul Giappone, a dimostrazione di un programma ampio e trasversale.

