Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al Napoli sarebbe bastato pagare un’imposta di circa 40 milioni di utili per accedere al mercato libero. Tuttavia, il blocco del mercato del club sembra essere legato a questioni politiche, anche se le prospettive di modifica normativa appaiono ormai improbabili, poiché i club concorrenti non sembrano favorevoli a un cambiamento.

Il mercato bloccato del Napoli è un caso politico ( che però pare già concluso: i club concorrenti non daranno il via libera alla modifica della norma ). Ma, riporta il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe potuto evitare questo stallo pagando un’impo­sta sui 40 milioni di utili attual­mente indi­spo­ni­bili (che andreb­bero tolti dalle dispo­ni­bi­lità della Fil­mAuro per entrare in quelle del Napoli). È quanto scrive Giorgio Marota per il Corriere dello Sport: È una sfida poli­tica, prima ancora che rego­la­men­tare. Nella quale, a detta di molti, il Napoli, la società più patri­mo­nia­liz­zata d’Ita­lia, pro­ta­go­ni­sta di un bilan­cio flo­rido gra­zie ai risul­tati dell’ultimo trien­nio, avrebbe anche potuto evi­tare di entrare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Napoli sarebbe bastato pagare un’impo­sta sui 40 milioni di utili per avere il mercato libero (Corsport)

Napoli, in arrivo 2 attaccanti: investimento da 40 milioni (da pagare a giugno) per il nuovo esterno?Il mercato di gennaio del Napoli si presenta sfidante, con l’obiettivo di rinnovare l’attacco senza sforare il budget.

Palestra Juve, la richiesta dell’Atalanta è di 40 milioni: la reazione del club bianconero. Cosa sta succedendo in chiave mercatoLa Juventus sta tentando di assicurarsi il giovane talento dell'Atalanta, richiesto a 40 milioni di euro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Oppure avrebbe potuto appro­fon­dire le con­se­guenze della norma che la Figc accettò per venire incon­tro alle esi­genze della Lega di Casini all'epoca molto vicino alle posi­zioni di ADL e Lotito.; Marigliano, ragazza di 15 anni aggredita da delle coetanee in Villa Comunale: braccio fratturato e lesioni; Scuola De Filippo Conocal, dopo una settimana di proteste si riparte: lunedì 19 gennaio rientro in classe; Cheddira verso il Lecce . Il Sassuolo aspetta l’esterno.

Ferguson, è bastato che fosse accostato al Napoli e si è fatto maleHa lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma-Sassuolo dopo una botta alla schiena. Nelle ultime ore, è stato accostato al Napoli. Gasperini non lo vuole ... ilnapolista.it

Lorenzo #Insigne è stato nuovamente offerto al Napoli! Sarebbe disposto ad accettare un contratto breve (6 mesi + un'opzione per un ulteriore anno) e uno stipendio basso. Il Napoli potrebbe anche inserire Insigne nella rosa della Prima Squadra come gioc facebook

#Napoli, dopo i risultati di stasera, il club azzurro sarebbe momentaneamente eliminato dalla #ChampionsLeague, sarà decisiva l’ultima partita contro il #Chelsea. x.com