Al funerale del papà di Stefano De Martino Belen… Solo ora l’hanno detto | che dolore

Il 20 gennaio 2026, Torre Annunziata ha accolto le esequie di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento, segnato dall’assenza di enfasi. Questa perdita rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia e per chi ha seguito la vicenda. Di seguito, i dettagli sulla cerimonia e il ricordo di Enrico De Martino.

Il 20 gennaio 2026 la città di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha ospitato le esequie di Enrico De Martino, padre del conduttore televisivo Stefano De Martino. La cerimonia religiosa si è svolta sulla collina di Sant’Alfonso, presso la chiesa di San Michele, dove fin dal mattino si sono radunati familiari, conoscenti e numerosi cittadini. La comunità locale ha partecipato in modo composto, accompagnando il feretro e seguendo il rito funebre in un clima di raccoglimento. All’interno e all’esterno della chiesa si sono registrate presenze significative dal punto di vista umano e professionale, a testimonianza del legame di Enrico De Martino con il territorio e con il mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il 20 gennaio 2026, Torre Annunziata ha reso omaggio in silenzio a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, durante il suo funerale.

A Torre del Greco, il 21 gennaio, si è tenuto il funerale di Enrico De Martino, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia.

