Il 18 gennaio si è spento all’età di 83 anni David Thomas, storico gioielliere della Corona britannica. Figura di grande rilievo nel mondo della monarchia, ha dedicato decenni di servizio, contribuendo alla cura e alla creazione dei gioielli ufficiali della Royal Family. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un ricordo di professionalità e dedizione nel cuore della monarchia britannica.

È morto lo scorso 18 gennaio all’età di 83 anni David Thomas, storico Gioielliere della Corona britannica, l’uomo che per decenni ha lavorato nell’ombra dei grandi eventi della monarchia. Tagliò un anello dal dito dell’allora principe Carlo III, lucidò i Gioielli della Corona con semplice acqua e sapone, realizzò fedi nuziali reali, creò gioielli per Lady Diana e appuntò le onorificenze sulla bara della Regina Madre. Nella Jewel House della Torre di Londra, Thomas iniziava ogni anno, già da gennaio, una lunga serie di incarichi ufficiali. Tra questi la manutenzione e la lucidatura dei gioielli di Stato, operazione che svolgeva utilizzando solo sapone neutro, per evitare qualsiasi danno a manufatti di valore inestimabile e dal forte significato simbolico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Al fianco di Lady D fino all’ultimo”. Lutto nella Royal Family, la fine di un’era: l’annuncio

Leggi anche: “Ha preso il posto di William al fianco di Kate”: Royal Family, è successo per la prima volta

Leggi anche: Crisi nella Royal Family, Andrea cacciato da Royal Lodge: Re Carlo teme nuove rivelazioni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: WODA WODA // L’ULTIMO TESTAMENTO. Dieci tracce a fianco di Caino mentre scende all’inferno.; La fiaba di Anastasia, principessa perduta; Il dolore della regina Letizia da Atene: Abbiamo seguito la radio, adesso dobbiamo aiutare i feriti del disastro ferroviario; Chi era Irene di Grecia e Danimarca, la principessa pianista che voleva la pace nel mondo.

Lady Diana in revenge dress al Museo delle Cere di Parigi: chi c’è al suo fiancoIl museo ha scelto di enfatizzare l’aura di emancipazione legata a quel look. Come sottolinea il Musée Grévin, questo look audace, in contrasto con i codici della Corona Britannica, venne rapidamente ... dilei.it

Lady D in 'revenge dress' entra al Museo delle cere di ParigiLa statua della principessa Diana, prima moglie dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, ha fatto il suo ingresso al museo delle cere di Parigi, il Musée Grévin, in una replica della sua celebre ... ansa.it

L’anno scorso abbiamo avuto l’onore di averla al fianco di Women & the City. La passione di Anna Maria Zucca come Presidente del Centro EMMA e la sua forza nel contrastare la violenza di genere sono impresse nel cuore del nostro festival. il tuo lavoro sar - facebook.com facebook