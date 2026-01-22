Al concorso per guide turistiche solo 230 idonei | perché non me la sento di demonizzare la selezione

Dopo anni di attese, rinvii e modifiche normative, lo Stato italiano ha avviato una nuova procedura di selezione per le guide turistiche. Con soli 230 candidati idonei, il processo si presenta rigoroso e selettivo. È importante analizzare i motivi di questa scelta senza pregiudizi, riconoscendo le complessità di una riforma che mira a garantire professionalità e qualità nel settore turistico.

“Dopo tredici anni di attesa, rinvii, ricorsi e riforme annunciate, lo Stato italiano ha finalmente rimesso mano al dossier delle guide turistiche. Il suo tassello più visibile – e decisivo – è il primo bando nazionale di abilitazione” si legge sul Corriere della Sera, in un pezzo che riprende l’articolo de Il Fatto Quotidiano in cui si anticipa che, nella prova preselettiva tenutasi lo scorso novembre in 8 sedi sparse per il paese, su 12mila candidati arrivati da ogni regione solo 230 sono risultati idonei. I promossi, in sostanza, sono stati lo 0,7 percento del totale degli iscritti (quasi 30mila) e appena l’1,8 percento di chi si è presentato in aula per svolgere il test – 80 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 90 minuti, con una soglia di idoneità fissata a 25 punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

