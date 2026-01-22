Agresti | Füllkrug non un fenomeno ma quello che mancava al Milan | un centravanti vero

Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', analizza l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan. Secondo l’esperto, il centravanti tedesco rappresenta ciò che mancava alla squadra: un vero riferimento in attacco. L’articolo, pubblicato oggi sulla 'rosea', evidenzia come Füllkrug possa contribuire a rafforzare il reparto offensivo dei rossoneri, offrendo nuove soluzioni e stabilità.

"Füllkrug non è un fenomeno. È diventato grande (di età) facendo gol senza troppa continuità in squadre importanti ma non di livello eccelso, tra Bundesliga e seconda serie tedesca, e si è ritagliato uno spazio anche nella Germania ma insomma, i centravanti top sono altri. Solo che al Milan — un grande club con grandi ambizioni — è diventato subito decisivo: fisicità, carattere, ora anche un gol decisivo. Perché? Perché è l’uomo che mancava al Milan", ha scritto Agresti. "Un centravanti grande e grosso, dunque un centravanti vero, fondamentale quando le partite si mettono in un certo modo, con gli avversari chiusi e con la necessità di trovare uno spiraglio per vincerle, magari passando per le vie aeree. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

