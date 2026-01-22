‘Agnus Dei’ | il film italiano in corsa al FIPADOC

M assimiliano Camaiti ha diretto solo un anno fa un film documentario visionario e provocatorio. Agnus Dei adesso è stato ufficialmente selezionato nella sezione ufficiale dell’8ª edizione del FIPADOC, il festival dedicato al documentario che si svolge a Biarritz, uno dei più prestigiosi eventi internazionali del genere. Un’occhio sulla Roma antica. Camaiti ha scelto di raccontare un rito millenario, radicato nella spiritualità romana. Ogni anno, tra le mura del Monastero di Santa Cecilia in Trastevere, due agnelli appena nati vengono ornati, benedetti e affidati alle cure amorevoli delle monache, e in particolare di una di loro che li accudisce con la tenerezza di una madre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

