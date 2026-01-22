Affari Tuoi ecco che fine ha fatto Herbert Ballerina | il sospetto e le conferme

Nelle recenti puntate di Affari Tuoi, Herbert Ballerina, noto per il suo humor surreale, è stato assente. Questa assenza ha suscitato curiosità tra i telespettatori, portando a speculazioni sul suo possibile addio temporaneo o definitivo al programma. In questo articolo, analizzeremo i sospetti e le conferme riguardanti il futuro del comico nel contesto dello show.

Nelle ultime puntate di Affari tuoi andata va in scena un colpo di scena comico: l’assenza temporanea di Herbert Ballerina, la spalla comica fissa del programma (noto per il suo umorismo surreale e le invenzioni folli), diventa il tema centrale della serata. De Martino, qualche sera fa, ha aperto con una battuta virale destinata a impazzare sui social: "Avevo chiesto una ballerina alla Rai, ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Ora che lui non c’è, è finalmente arrivata una ballerina". Al posto di Herbert compare un cartonato con la scritta "torno subito", che diventa protagonista involontario della gag. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

