Aeroporto sindacati | Spiragli occupazionali dopo i 27 licenziamenti Metronotte d’Italia

A seguito dei 27 licenziamenti dei dipendenti di Metronotte d’Italia presso l’aeroporto di Catania, sindacati e lavoratori esprimono preoccupazione per le prospettive occupazionali. Gli esuberi sono stati comunicati alla fine dell’appalto nel mese di ottobre. La vicenda evidenzia le criticità legate alla gestione dei servizi di sicurezza aeroportuali e l’importanza di un dialogo volto a tutelare i livelli occupazionali.
I 27 licenziamenti delle lavoratrici e dei lavoratori della Metronotte d’Italia, impiegati come facilitatori di scalo presso l’aeroporto di Catania, sono avvenuti nel mese di ottobre scorso, alla conclusione dell’appalto. Una decisione che ha determinato l’apertura di una vertenza sindacale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
