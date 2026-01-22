Addio Romagnoli la situazione si complica | muro totale | CM

La possibile cessione di Alessio Romagnoli al Al-Sadd, con l’accordo già raggiunto, complica ulteriormente la situazione della Lazio. Il difensore avrebbe dato il suo consenso alla partenza, che potrebbe rappresentare un cambiamento importante per il club biancoceleste. La vicenda si sviluppa in un contesto di incertezza, evidenziando le difficoltà nel gestire questa fase di mercato e le possibili conseguenze per la squadra.

Si complica la situazione riguardante il possibile addio di Alessio Romagnoli alla Lazio con il difensore che avrebbe già dato il suo ok per la partenza destinazione Al-Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini. Lazio, le ultime sulla possibile cessione di Romagnoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, il club non avrebbe intenzione di liberare il calciatore destinazione Qatar con l’offerta arrivata alla società capitolina che non soddisfa le richieste di Claudio Lotito. Muro tra le parti con il calciatore che, stufo delle mancate promesse da parte della società riguardo il rinnovo del contratto, avrebbe accettato la proposta dell’Al-Sadd nonostante la sua volontà fosse quella di chiudere la carriera in biancoceleste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Addio Romagnoli, la situazione si complica: muro totale

Addio Romagnoli, la situazione si complica: i dettagli | CMLa situazione di Alessio Romagnoli si fa più complessa: secondo fonti recenti, il difensore avrebbe già confermato la volontà di trasferirsi all'Al-Sadd, squadra guidata da Roberto Mancini.

