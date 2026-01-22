Addio Romagnoli la situazione si complica | i dettagli | CM

La situazione di Alessio Romagnoli si fa più complessa: secondo fonti recenti, il difensore avrebbe già confermato la volontà di trasferirsi all'Al-Sadd, squadra guidata da Roberto Mancini. La possibile cessione alla società qatariota potrebbe influenzare i piani della Lazio, rendendo più incerta la sua permanenza in biancoceleste. Restano da chiarire i dettagli e le eventuali trattative in corso.

Si complica la situazione riguardante il possibile addio di Alessio Romagnoli alla Lazio con il difensore che avrebbe già dato il suo ok per la partenza destinazione Al-Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini. Lazio, le ultime sulla possibile cessione di Romagnoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, il club non avrebbe intenzione di liberare il calciatore destinazione Qatar con l’offerta arrivata alla società capitolina che non soddisfa le richieste di Claudio Lotito. Scontro tra le parti con il calciatore che, stufo delle mancate promesse da parte della società riguardo il rinnovo del contratto, avrebbe accettato la proposta dell’Al-Sadd nonostante la sua volontà fosse quella di chiudere la carriera in biancoceleste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

