Addio Rocco ora ci guardi dall’alto New York piange lacrime viola

Lutto a New York per la scomparsa di Rocco Commisso, figura stimata nel mondo dello sport e della comunità. La sua generosità e il suo impegno sono stati un esempio di dedizione e solidarietà. La città piange un uomo che ha lasciato un segno profondo, ora ricordato con affetto e rispetto. Un omaggio a una vita dedicata agli altri, che rimarrà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto.

"Donava perché ricordava la sensazione di avere bisogno di qualcuno che ti apra una porta", Rocco Commisso, nelle parole del figlio Joe, che risuonano nella cattedrale di St. Patrick a Manhattan. La chiesa è piena di amici, familiari, dipendenti di Mediacom e tifosi. C’è una fila intera di ragazzi che indossano la felpa di Mount Saint Michael, la scuola cattolica che accolse il giovane Rocco appena emigrato da Marina di Gioiosa Ionica in Calabria, poco meno di un anno di vita a New York prima di dover affrontare le superiori. Nel 2014, Commisso ha donato un fondo per una borsa di studio per ragazzi che - come lui circa cinquant’anni prima - non possono permettersi la retta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Addio Rocco, ora ci guardi dall’alto". New York piange lacrime viola Morto Rocco Commisso, il mondo del calcio piange il presidente della Fiorentina: «Ci manchi e ci mancherai sempre». Il cordoglio del club violaLa Fiorentina ha annunciato con tristezza la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club. "Chiamatemi Rocco", l'addio a Commisso focoso patron ViolaRocco Commisso, noto imprenditore e tifoso fedele della Fiorentina, è scomparso negli Stati Uniti all'età di 76 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Addio Rocco, ora ci guardi dall’alto. New York piange lacrime viola; Addio a Rocco Commisso. Mai voluto cedere la Fiorentina, ora deciderà la famiglia; Addio Rocco, presidente delle opportunità negate; Addio a Rocco Commisso, tycoon gentiluomo. Pagina 0 | Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempreÈ morto nella notte italiana Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. Con ... corrieredellosport.it Addio a Rocco Commisso: il messaggio di cordoglio del MilanNelle scorse ore, la Fiorentina ha annunciato la scomparsa del suo proprietario e presidente Rocco Commisso. Attraverso X, il Milan ha pubblicato un messaggio di cordoglio: Tutto l'AC ... msn.com Addio a Rocco Cammarota Il gruppo Cuori da Leone e la redazione di vociingioco.com si stringono al dolore dell'amico Laviero Cammarota, storico fondatore del gruppo Cuori da Leoni, per la perdita del caro papà Rocco. Le condoglianze più sentite facebook Addio a Rocco #Commisso Torna #Loquor di Carmelo #Pennisi - "I meridionali sanno quanto è difficile affrontare il viaggio" #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo completo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.