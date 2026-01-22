Il Napoli prosegue le operazioni di mercato, con l’obiettivo di cedere Noa Lang. Secondo le ultime notizie, il giocatore olandese dovrebbe trasferirsi al Galatasaray in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Nel frattempo, il club azzurro si concentra sull’acquisto di Raheem Sterling, per il quale il Chelsea dovrà accettare alcune condizioni.

Il Napoli lavora alla cessione di Noa Lang che in queste ore dovrebbe concretizzarsi con il giocatore olandese che andrà al Galatasaray con un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe permettere al Napoli di portare alla corte di Antonio Conte un nuovo rinforzo, e ci sono già diversi nomi che stanno catalizzando l’attenzione. Mercato Napoli, Sterling potrebbe arrivare a una condizione. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Raheem Sterling potrebbe effettivamente essere un rinforzo ideale per la compagine azzurra ed il club ci starebbe effettivamente pensando. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lang, il Napoli punta Sterling: il Chelsea dovrà accettare una condizione

Mercato Napoli, addio Lang solo ad una condizione: la posizione del clubIl mercato di Napoli si concentra sulla possibile cessione di Noa Lang, ma tutto dipende dalla posizione del club.

Lang e Lucca verso l’addio al Napoli. Piacciono Sterling ed En-Nesyri per l’attaccoIl Napoli si prepara a una possibile separazione da Lang e Lucca, due giocatori considerati sacrificabili per fare cassa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli, addio Lang: tutto fatto, cessione in chiusura; Lang all'addio, Lucca quasi. Ma prima il Napoli si gioca la Champions con gli uomini contati; Calciomercato Napoli, il Galatasaray accelera per Lang. Lucca addio, obiettivo Sterling; Calciomercato Napoli, Lucca e Lang pronti all'addio: le mosse En-Nesyri e Maldini.

Napoli, l’addio di Lang spiana la strada a Manna: perché Ezzalzouli e Giovane sono in cima alla lista del d.s.Tutto pronto per il passaggio dell’olandese al Galatasaray, per rimpiazzarlo il dirigente punta sull’astro nascente del Betis e sulla rivelazione del Verona ... sport.virgilio.it

Lucca-Lang, Tmw: il Napoli si aspettava di chiudere entro ieri, ecco cosa mancaIl Napoli è pronto a cedere due attaccanti per sbloccare la sessione di mercato. Perché Noa Lang e Lorenzo Lucca vanno entrambi verso la cessione. L'olandese è oramai al ... tuttonapoli.net

Il Napoli frena sulla cessione di Lang: solo addio definitivo, niente prestiti. Contro la Juventus sarà convocato - facebook.com facebook

Il #Napoli piomba su #Giovane: blitz dopo l’addio di Lang x.com