Addio a Vincenzo Nanni custode della natura

Vincenzo Nanni, 78 anni, si è spento lasciando un ricordo di dedizione e servizio. Figura di rilievo nel Corpo Forestale dello Stato e per quasi trent’anni guida del comando provinciale di Lucca, ha dedicato la vita alla tutela dell’ambiente e alla cura della natura. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e il patrimonio naturale della regione.

Si è spento all'età di 78 anni, Vincenzo Nanni, figura di riferimento del Corpo Forestale dello Stato e per quasi trent'anni guida autorevole del comando provinciale di Lucca. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e in tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno riconosciuto in lui un amico leale e un esempio di dedizione al bene comune. Entrato nel Corpo Forestale nel 1974, il Commissario Superiore Nanni ha ricoperto per decenni il ruolo di comandante provinciale, guidando con rigore, competenza e senso del dovere un presidio fondamentale per la tutela e la sicurezza del territorio lucchese.

