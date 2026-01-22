Addio a un gigante dello spettacolo italiano | La fine di un’epoca

È scomparso Aldo Morgante, figura fondamentale nel panorama culturale siciliano e italiano. Imprenditore e promotore teatrale, ha dedicato quasi sei decenni alla valorizzazione del teatro a Palermo, lasciando un’importante eredità nel settore. La sua morte rappresenta la perdita di un protagonista che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dello spettacolo nel nostro Paese.

Lutto nel mondo dello spettacolo siciliano e nazionale. È morto Aldo Morgante, storico imprenditore culturale e figura di riferimento del teatro a Palermo da quasi sessant’anni. Aveva 85 anni, compiuti lo scorso dicembre, ed era ricoverato da circa due mesi all’ospedale Villa Sofia, dove si è spento dopo una lunga malattia. Considerato uno dei grandi animatori della scena culturale cittadina, Morgante ha lasciato un segno indelebile fondando e facendo crescere due spazi simbolo: il Teatro Dante e soprattutto il Teatro Al Massimo, diventato negli anni il cosiddetto “ Sistina palermitano ” per il prestigio delle produzioni e degli artisti ospitati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

