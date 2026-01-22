Addio a Gabriella Sedoni ex docente di pittura al liceo Virgilio Una bella persona

È scomparsa Gabriella Sedoni, ex docente di pittura al liceo Virgilio di Empoli. Ricordata come una persona gentile e dedita alla sua passione, ha insegnato con impegno e sensibilità, lasciando un’impronta significativa nella comunità scolastica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di apprendere da lei. Un saluto a una donna che ha dedicato la vita all’arte e all’insegnamento.

Empoli, 22 gennaio 2026 – Una docente amata e appassionata del proprio lavoro. Una donna che ha dedicato la propria vita all’ insegnamento dell’arte pittorica. All’età di 71 anni è venuta a mancare la professoressa Gabriella Sedoni, insegnante di discipline pittoriche al liceo artistico “Virgilio“ di Empoli. Dopo anni di servizio, quattro anni fa era andata in pensione. Purtroppo dal punto di vista della salute la vita non le era stata generosa. Tuttavia, la professoressa Sedoni aveva sempre affrontato gli vari ostacoli e i numerosi acciacchi con il sorriso e la determinazione di ripartire, sostenuta anche dalla grande passione per l’arte, di cui ne aveva fatto una professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Gabriella Sedoni, ex docente di pittura al liceo Virgilio. “Una bella persona” Crans-Montana, i genitori del liceo Virgilio aprono una raccolta fondi per i feritiA Crans-Montana, i genitori degli studenti del liceo Virgilio hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i feriti. Leggi anche: Avellino, il Liceo "P. Virgilio Marone" al primo posto nel rapporto scuola-università Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Addio a Gabriella Sedoni, ex docente di pittura al liceo Virgilio. Una bella persona. Addio a Gabriella Sedoni, ex docente di pittura al liceo Virgilio. Una bella personaSi è spenta all’età di 71 anni. Era andata in pensione da quattro. Cordoglio e ricordi anche sui social per la docente molto amata ... lanazione.it Addio a Gabriella Osello ved. Fabris - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.