Ad Arcore passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

Ad Arcore, la Fiamma olimpica transiterà nelle prossime ore, portando avanti il percorso verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Per consentire il passaggio, alcune strade saranno temporaneamente chiuse, influenzando la viabilità locale. La manifestazione, parte integrante delle celebrazioni preolimpiche, culminerà con l’accensione dello stadio di San Siro il 6 febbraio.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.

Leggi anche: A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse

Arriva la Fiamma olimpica in Brianza: dove passa, tutte le strade chiuseLa Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane.

