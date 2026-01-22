Ad Arcore passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

Ad Arcore, la Fiamma olimpica sarà presente in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le strade cittadine saranno temporaneamente chiuse durante le tappe di passaggio, previste il 3 e 4 febbraio. La cerimonia culminerà all’interno dello stadio di San Siro il 6 febbraio, giorno ufficiale di inizio dei Giochi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi durante le tappe della Fiamma.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.

