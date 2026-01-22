Ad Affari Tuoi Miriam non rischia e accetta 150mila euro | Sono del Sud per sposarmi servono tanti soldi

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 gennaio, Miriam, originaria della Basilicata, affronta la sfida con il suo compagno Francesco. Con un atteggiamento prudente, decide di non rischiare e accetta la somma di 150 mila euro, motivata dalla necessità di considerazioni pratiche legate alle sue origini e alle spese per il matrimonio. La sua scelta riflette un approccio realistico e ponderato di fronte alle opportunità offerte dal gioco.

