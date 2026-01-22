ActionAid vuole superare il sistema delle adozioni a distanza | È paternalistico

ActionAid del Regno Unito propone un cambiamento nel modello di raccolta fondi destinato ai Paesi poveri, criticando il sistema delle adozioni a distanza. La loro iniziativa mira a superare approcci paternalistici, promuovendo metodi più rispettosi e sostenibili di supporto, con l’obiettivo di favorire un aiuto più equo e partecipativo.

La sezione di ActionAid del Regno Unito vuole cambiare profondamente il modo in cui raccoglie fondi per i Paesi più poveri, mettendo in discussione uno dei pilastri storici dell’aiuto umanitario: le adozioni a distanza. Il programma, che consente ai donatori di scegliere un bambino da sostenere economicamente, secondo la nuova leadership dell’organizzazione riflette oggi dinamiche paternalistiche e che «riflettono un’epoca diversa». A spiegare la svolta sono le nuove co-amministratrici delegate, Taahra Ghazi e Hannah Bond, che hanno avviato il loro mandato annunciando un processo di « decolonizzazione » dell’ong. 🔗 Leggi su Lettera43.it

