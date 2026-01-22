Achille Costacurta | Sono stato truffato controlla le telecamere di sorveglianza e rimane spiazzato

Achille Costacurta ha condiviso di essere stato vittima di una truffa durante un soggiorno in Australia. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, ha ricostruito quanto accaduto, rimanendo sorpreso dall’accaduto. Questa testimonianza evidenzia l’importanza di monitorare attentamente gli spostamenti e le attività quotidiane, anche in situazioni di imprevisto.

Achille Costacurta ha raccontato di avere subito una truffa mentre si trovava in Australia. Controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza ha ricostruito i dettagli dell'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Achille Costacurta in Australia: "Sono stato truffato"Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha condiviso di essere stato vittima di una truffa durante il suo soggiorno a Melbourne, in Australia.

Achille Costacurta: “Sono stato truffato”. Cos’è successo durante il viaggio in AustraliaAchille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha condiviso di essere stato vittima di una truffa durante il suo soggiorno a Melbourne, dove si trova per seguire gli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Achille Costacurta: Sono stato truffato, poi annuncia il silenzio social. Cosa è successo; Sono stato truffato in Australia, Achille Costacurta e la denuncia social; Achille Costacurta in Australia: Sono stato truffato; Achille Costacurta, dopo la truffa lo stop ai social: il ritiro in India con regole ferree.

Achille Costacurta: Sono stato truffato, controlla le telecamere di sorveglianza e rimane spiazzatoSono stato truffato in Australia : Achille Costacurta ha parlato della sua disavventura in un video pubblicato su Instagram. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta sostiene di avere ... fanpage.it

Achille Costacurta: Sono stato truffato. Stop ai social e fuga in IndiaDa Melbourne a Calcutta, il viaggio del figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta tra disavventure, social e ricerca interiore ... corrieredellosport.it

Achille Costacurta annuncia una pausa dai social e lo fa con una storia Instagram che non passa inosservata. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta comunica ai follower che sparirà per intraprendere un percorso personale lontano da telefoni e distra - facebook.com facebook