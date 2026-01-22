Accusato dell'omicidio di Cosimo Errico rimane in carcere per quasi 2 anni da innocente | risarcito con 134mila euro

Surinder Pal, accusato dell’omicidio di Cosimo Errico, ha trascorso quasi due anni in carcere prima di essere assolto definitivamente. Dopo il verdetto, è stato riconosciuto come innocente e risarcito con 134.000 euro per ingiusta detenzione. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un sistema giudiziario accurato e della tutela dei diritti di chi viene erroneamente coinvolto in procedimenti penali.

Surinder Pal è stato risarcito con 134mila per ingiusta detenzione. Il 63enne era stato accusato dell'omicidio di Cosimo Errico, ma è stato assolto in via definitiva. Rimane senza nome l'assassino del professore bergamasco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua casa in provincia di BergamoPer circa due anni, Surinder Pal ha subito un’ingiusta detenzione, venendo risarcito con oltre 134mila euro.

Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua cascina in provincia di BergamoDopo circa due anni di detenzione ingiusta, Surinder Pal, cittadino indiano di 63 anni, è stato risarcito, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: Senza legami e amici; Anguillara, il marito è accusato di femminicidio: è la prima volta. Cosa cambia rispetto all’omicidio; Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip.

Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: Senza legami e amiciDal decreto di fermo firmato dal sostituto procuratore Gianluca Pignotti emerge il quadro delle relazioni di Claudio Carlomagno, arrestato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della moglie ... romatoday.it

Anguillara, Claudio Carlomagno confessa l’omicidio di Federica: L’ho uccisa per non perdere l’affidamento di mio figlioTutti i dettagli della confessione: il delitto è iniziato alle 6.15 del 9 gennaio e concluso in 45 minuti. Poi ha scavato la buca dove ha nascosto il cadavere. Il gip ha convalidato il fermo del 4 ... quotidiano.net

È stato condannato all'ergastolo l'uomo accusato dell'omicidio dell'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe. Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese Kyodo https://shorturl.at/c3uIp - facebook.com facebook

Claudio Carlomagno, il marito, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, da ieri sera in carcere dopo il ritrovamento del corpo della donna, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio davanti al procuratore x.com