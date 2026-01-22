Accordo e scambio di documenti col Milan ma non è finita | rispunta Vlahovic

Sul mercato del Milan, si parla di un possibile accordo e scambio di documenti, con particolare attenzione a Vlahovic. Il calciatore serbo, in scadenza a giugno, continua a essere un obiettivo concreto per i rossoneri per la prossima stagione. Le trattative sono in corso, e il club sta valutando tutte le opzioni per rafforzare la propria rosa.

Le ultime novità sul mercato rossonero in entrata Vlahovic al Milan? Il serbo in scadenza a giugno rimane un obiettivo concreto dei rossoneri per la prossima stagione. Un obiettivo a costo zero, commissioni escluse, considerato che il classe 2000 non rinnoverà il contratto con la Juve. “Accordo e scambio di documenti col Milan”, ma non è finita: spunta Vlahovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it Vlahovic rispunta in chiave rossonera, anche perché il club di Red Bird sta trattando un altro giovane talento facente parte dell’agenzia che segue e rappresenta il numero 9 della squadra di Spalletti. Un altro giocatore, oltre ad Andrej Kostic, punta classe 2007 del Partizan Belgrado che Tare sta cercando di acquistare ormai da due-tre mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Affare col Milan a un passo: scambio di documenti, c’è lo zampino di IbraÈ in fase di definizione un’operazione di mercato tra un club e il Milan, con un accordo basato su prestito e diritto di riscatto.

Leggi anche: Fullkrug: è fatta. Milan e West Ham allo scambio di documenti: ecco tutti i dettagli

Argomenti discussi: Firmato l’accordo di libero scambio tra UE e Mercosur; Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma: le opportunità per vini, moda, arredamento e servizi e i…; Sport, accordo di scambio di quote tra le associazioni di tifosi del Costone e della Robur; Cosa prevede lo storico accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur.

Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma: le opportunità per vini, moda, arredamento e servizi e i nodi ancora sul tavoloRestano sul tavolo ancora alcuni nodi, ma è tutto pronto per la firma del trattato di libero scambio tra India ed Unione Europea. Dopo l’inasprimento dei ... ilfattoquotidiano.it

Cosa prevede lo storico accordo di libero scambio tra Ue e MercosurL’intesa crea un mercato da 700 milioni di persone, ma il Parlamento europeo potrebbe rallentare l’entrata in vigore con mozioni di rinvio e ricorsi legali ... ilsole24ore.com

“La firma dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur rappresenta un’importante opportunità per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi e per il rafforzamento della presenza del nostro sistema produttivo sui mercati globali" - facebook.com facebook

Matteo #Salvini: “La Lega è contraria da sempre all'accordo Mercosur. Abbiamo ascoltato la voce degli agricoltori, degli allevatori e dei produttori che da un accordo di libero scambio senza sufficienti garanzie ci avrebbero rimesso. Prima di… facebook.com/5 x.com