Accoltellato in classe la vittima chiede 100mila euro di danni | Mi ha rovinato la vita

Il 9 febbraio 2022, presso l’istituto ‘Leon Battista Alberti’ di Rimini, un ragazzo di 14 anni fu ferito con un coltello da un compagno durante un laboratorio. Ora, la vittima ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro, dichiarando che l’evento ha avuto un forte impatto sulla sua vita. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione dei conflitti nelle scuole.

Rimini, 22 gennaio 2026 – Ci mancò davvero poco, quel 9 febbraio del 2022 quando all’istituto professionale ‘Leon Battista Alberti’ di via Tambroni a Rimini un 14enne venne accoltellato da un compagno di classe, durante un laboratorio di lavorazione del ferro. Questione di millimetri e quella lama, che il 15enne accusato dell’accoltellamento si era portato da casa, avrebbe anche potuto colpire il fegato e uccidere il giovane mentre tornava al suo banco. Un caso, avvenuto quasi quattro anni fa, che oggi torna ad essere quanto mai attuale dopo l’omicidio in classe a La Spezia, dove venerdì scorso all’istituto professionale ‘Einaudi Chiodo’ Abanoubi Youssef è stato colpito a morte con un coltello dal compagno di scuola Zouhair Atif, per una questione sentimentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato in classe, la vittima chiede 100mila euro di danni: “Mi ha rovinato la vita” Leggi anche: Prato, parla la vittima della "vendicatrice" di uomini: "Mi seguiva ovunque, mi ha rovinato la vita" Leggi anche: “Mi offrirono 100mila euro per parlare della fine del matrimonio con Buffon ma ho rifiutato. Panariello mi ha cambiato la vita”: le confessioni di Alena Seredova La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni; La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Fermato un 18enne per l'accoltellamento all'interno di una scuola a La Spezia: ha portato l'arma da casa. Morto lo studente accoltellato in classe: aggressore arrestato, ha portato l’arma da casaYoussef Abanoub, 18 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. L’aggressore coetaneo Zouhair Atif, arrestato in flagranza di reato. E’ stato un docente a fermarlo. Il mi ... lanazione.it Tragedia a La Spezia, studente accoltellato in classe: Ucciso con brutalità e disinvolturaLa Spezia, studente accoltellato a scuola: il Gip denuncia brutalità e disinvoltura. Le prime parole di Zouhair Atif dal carcere. notizie.it Quindi, oggi…: Avete letto l’intervista al padre di Zouhair Atif, il killer di La Spezia che ha accoltellato e ucciso un compagno di classe tra i banchi Beh, ha dell’incredibile. Alla fine è colpa del morto, non del killer. - facebook.com facebook L'omicidio del 18enne accoltellato in classe, a #LaSpezia, da un compagno. Arrestato il ragazzo, ha ammesso di aver agito per gelosia. La procura sta valutando se contestare aggravante premeditazione. Il ministro #Piantedosi: "Serve educazione e sollecitar x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.